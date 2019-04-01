2019-04-01T15:12:34+03:00
Общество

В ЕР наметили два направления действий по заводу «Тролза»

Домашний арест директора предприятия серьезно осложняет решение проблем предприятия
Александр Уриевский
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Сергей Горевский и Александр СтрелюхинСергей Горевский и Александр СтрелюхинФото: Александр Уриевский
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Глава горсовета Энгельса и секретарь местного отделения ЕР Сергей Горевский прокомментировал корреспонденту «КП-Саратов» итоги встречи 1 апреля с руководством и профсоюзом троллейбусного завода «Тролза». По его словам, вопрос о гарантиях предприятию, который сейчас ставится, очень проблематичный.

На прошедшей встрече предварительно намечены пути возможного решения проблем завода, где угроза увольнения нависла над сотнями работников.

- Во-первых, мы ищем возможности финансового оздоровления предприятия. Чтобы разработать экономику и потом наметить пути — будет ли это правительство, будет ли бизнес частный, инвестор или еще какой-то вариант, это следующий вопрос.

Второе — социальная защищенность работников сейчас, именно в это тяжелое для них время. Все знают, что директор предприятия находится под домашним арестом и это, естественно, накладывается негативным фоном, трудовой коллектив бурлит. Многодетные, матери-одиночки, другие категории нуждаются в решении различных проблем на предприятии. Это даже не защита, а именно поддержка — детсады, летние лагеря. Мы говорили о том, чтобы так повысить социальный комфорт работников завода и работать будем пофамильно. Люди должны чувствовать, что они не сами по себе варятся в этом котле, подогреваемом слухами и домыслами, а «Единая Россия», руководство региона, района не оставляют их.

Когда появится модель выхода из экономического кризиса, на это день-два взяло нынешнее руководство для обдумывания, тогда создадим дорожную карту, что дальше делать, с этим видением назначим сроки — дни, недели. Ждем звонка от главного инженера завода Олега Стрельникова.

А с сотрудниками «Тролзы» начинаем работать уже завтра. На работе неспокойно, люди приходят домой и там проблемы. Вот хотя бы решение бытовых проблем будем брать на себя, — рассказал Горевский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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