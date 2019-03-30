Мэр Саратова прокомментировал обрушение стены и крыши жилого дома на 50 лет Октября

СЕГОДНЯ 13:50 2019-03-30T14:36:38+03:00

Мэр Саратова прокомментировал обрушение стены и крыши дома на 50 лет Октября.

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Прибывший на место обрушения части стены и крыши жилого дома на проспекте 50 лет Октября, 71 в Саратове мэр города Михаил Исаев заявил, что на верхних этажах жить не возможно и люди будут отселены. Ремонт кровли здесь делали по программе капремонта в 2014 году.

-Мы сегодня поднимем всю историю этого дома, что здесь было сделано, пока я не готов комментировать это. Посмотрим всю переписку за последние 10 лет, - заявил Исаев.

По его информации, дом построен в 1953 году, в нем 35 квартир и 5 нежилых помещений. В доме отключен газ, обследуется вытяжка, можно ли его включить обратно. Все жильцы выведены, всем предоставим места для проживания, никто не останется один на один с проблемой. Все меры для переезда жильцов мы обеспечим.

Дом находится на спецсчете. по программе капремонта кровлю делали в 2014 году. Но сейчас видно, что часть балок новые, а часть гнилые, старые. Необходима экспертиза.

В конце 2018 года здесь сменилась управляющая компания. Уверен, и муниципалитет и прокуратура установят причину обрушения, а сейчас надо помочь людям. Жертв нет, слава Богу, — сказал Исаев.

Местные жители заявили мэру, что в доме постоянно стояла вода в подвале. в квартире №36 до сих пор течет крыша.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/700245" frameborder="0"></iframe> Мэр Саратова на месте обрушения дома.

Согласно данным портала Минжкх, управляет домом УК "Надежда". Однако, как выяснилось, компания недавно сменилась, теперь за дом отвечает "ВКС Центр", однако жильцы разрушенных квартир "благодарят" директора "Надежды".

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/700244" frameborder="0"></iframe> Мэр Саратова прокомментировал обрушение стены и крыши дома на 50 лет Октября.

ИСТОЧНИК KP.RU