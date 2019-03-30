Жители обрушившегося в Саратове дома рассказали, как все произошло

СЕГОДНЯ 13:21 2019-03-30T13:26:04+03:00

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Харченко Александр, житель дома №71 по проспекту 50 лет Октября уверен, что обрушение произошло из-за того, что в свое время неправильно положили крышу.

- Она протекала, кирпичи стали выпадать, стена не выдержала веса крыши и все просело. Спасибо Колыбасову, директору УК «Надежда».

В момент обрушения, около 12 дня, мы были дома, внутри, было очень весело. Наша квартира угловая, на четвертом этаже. Она будет следующей при обрушении.

В момент когда все произошло показалось, что был звук, похожий на взрыв. Я подошел к окну посмотреть, что случилось. Потом полез на чердак – там прорвало стояк с водой, начал искать, где он перекрывается. Потом вышли на улицу, детей отвезли к бабушке, - рассказал Александр.

Житель соседнего дома № 67 рассказал корреспонденту «КП-Саратов», что у них ситуация может повториться. В доме тоже промокла вся стена и крошится, по ночам куски кирпичей падают на тротуар.

Кинологи не нашли пострадавших под обломкамиФото: Екатерина Семенова

Напомним, сегодня произошло частичное обрушение стены и кровли в многоквартирном доме на проспекте 50 лет Октября, 71. Никто не пострадал, как рассказали спасатели, к моменту приезда аварийных служб практически все уже вышли на улицу. Как сообщиол корреспондент КП-Саратов с места событий, район ЧП обследовали кинологи, под завалами никого не оказалось. Все магазины на первом этаже закрыли на неопределенный срок.

Жилой дом в Саратове по адресу проспект 50 лет Октября,71 построен в 1957 году, 4-этажный. Он с 1 июля 2016 года находится под управлением УК «Надежда», директор Олег Колыбасов.

Дозвонится до УК пока не удалось.

ИСТОЧНИК KP.RU