2019-03-30T12:58:07+03:00
Происшествия

Сергей Юрин: Обрушение в Саратове большое, но никто не пострадал

Из обрушившегося дома на 50 лет Октября эвакуированы жильцы [фото, видео]
Александр Уриевский
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Обрушение стены многоэтажки в Саратове на 50 лет Октября,71Обрушение стены многоэтажки в Саратове на 50 лет Октября,71Фото: Екатерина Семенова
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При обрушении части фасада и крыши в многоэтажном доме №71 по проспекту 50 лет Октября в Саратове никто не пострадал. Об этом «КП-Саратов» сообщил Юрий Юрин, начальник областной службы спасения, которые находится на месте ЧП.

Юрий Юрин Фото: Екатерина Семенова

Юрий ЮринФото: Екатерина Семенова

- Произошло выпадение кирпичей из-под кровли. Спасатели, газовая служба уже на месте, полиция также Площадь обрушения большая, очень много кирпичей выпало из стены. Эвакуация людей произведена, автобус для обогрева жильцов прислала мэрия.

Сообщалось о пострадавшем – на самом деле пожилой мужчина переволновался и его направили на осмотр, не на госпитализацию, так положено, - рассказал Юрин.

Он уточнил, что в квартиры ничего не завалилось, несмотря на масштаб разрушений, а администрация уже решает вопрос о расквартировании эвакуированных жильцов. На место вызваны специалисты компании «Каркас» чтобы оценить состояние дома.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

Кинологи обследовали дом Фото: Екатерина Семенова

Кинологи обследовали домФото: Екатерина Семенова

- Спасатели сделали поквартирный обход, на месте ЧП работали кинологи. Дом относится к объектам культурного наследия, но аварийным не был, ничего не предвещало такого развития событий, — отметил Юрий Юрин.

. Фото: Екатерина Семенова

.Фото: Екатерина Семенова

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ИСТОЧНИК KP.RU

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