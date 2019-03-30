Сергей Юрин: Обрушение в Саратове большое, но никто не пострадал

СЕГОДНЯ 12:30 2019-03-30T12:58:07+03:00

Обрушение стены многоэтажки в Саратове на 50 лет Октября,71 Фото: Екатерина Семенова

Из обрушившегося дома на 50 лет Октября эвакуированы жильцы [фото, видео]

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При обрушении части фасада и крыши в многоэтажном доме №71 по проспекту 50 лет Октября в Саратове никто не пострадал. Об этом «КП-Саратов» сообщил Юрий Юрин, начальник областной службы спасения, которые находится на месте ЧП.

Юрий ЮринФото: Екатерина Семенова

- Произошло выпадение кирпичей из-под кровли. Спасатели, газовая служба уже на месте, полиция также Площадь обрушения большая, очень много кирпичей выпало из стены. Эвакуация людей произведена, автобус для обогрева жильцов прислала мэрия.

Сообщалось о пострадавшем – на самом деле пожилой мужчина переволновался и его направили на осмотр, не на госпитализацию, так положено, - рассказал Юрин.

Он уточнил, что в квартиры ничего не завалилось, несмотря на масштаб разрушений, а администрация уже решает вопрос о расквартировании эвакуированных жильцов. На место вызваны специалисты компании «Каркас» чтобы оценить состояние дома.

Кинологи обследовали домФото: Екатерина Семенова

- Спасатели сделали поквартирный обход, на месте ЧП работали кинологи. Дом относится к объектам культурного наследия, но аварийным не был, ничего не предвещало такого развития событий, — отметил Юрий Юрин.

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Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/700239" frameborder="0"></iframe> Спасатели не нашли людей под обломками стены многоквартирного дома в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU