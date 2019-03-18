2019-03-18T11:35:43+03:00
Общество

После стрельбы в школе Саратова на учителя возбудили уголовное дело

Пуля из пневматики попала ученику в щеку
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За стрельбу на уроке ОБЖ ответит 48-летний преподаватель школы №1 Фрунзенского района Саратова.

Следователи из Фрунзенского района Саратова возбудили уголовное дело по признакам преступления — оказание услуг, не отвечающих требованиям жизни и здоровья потребителей — в отношении 48-летнего учителя среднеобразовательной школы.

Напомним, вечером 4 марта учащиеся шестого класса школы №1 на уроке об основах безопасности жизнедеятельности практиковались в стрельбе из пневматической винтовки.

- В результате нарушения техники безопасности при обращении с пневматическим оружием один из учеников по неосторожности произвел выстрел в сторону другого. 12-летний мальчик получил ранение нижней челюсти и был госпитализирован. Медики извлекли из его щеки пулю от пневматической винтовки, — рассказали в пресс-службе СУ СКР.

Следователи СУ СКР по Фрунзенскому району Саратова допрашивают преподавательский состав и руководство школы. Также в СКР уточнили, что будут допрошены и ученики класса, в котором пострадал ребенок.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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