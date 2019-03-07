2019-03-07T16:00:35+03:00
Происшествия

Стрельба в школе №1 Саратова: Подробности

Ученики школы считают, что стрелявший мальчик не виноват в случившемся
Ольга МуравлёваЕкатерина Семенова
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В саратовской школе 12-летний мальчик выстрелил в щеку одноклассникуВ саратовской школе 12-летний мальчик выстрелил в щеку одноклассникуФото: Екатерина Семенова
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В школе №1 Фрунзенского района Саратова 4 марта, в понедельник, 12-летний мальчик выстрелил в своего одноклассника из пневматической винтовки во время ее перезарядки. Пуля попала в щеку.

- ЧП случилось в тире во время урока ОБЖ. На следующий день, 5 марта, подростка госпитализировали, — сообщили «КП-Саратов» в комитете образования города.

Предполагается, что это был несчастный случай.

Предполагается, что ЧП случилось во время перезарядки винтовки Фото: Екатерина Семенова

Предполагается, что ЧП случилось во время перезарядки винтовкиФото: Екатерина Семенова

То же самое говорят и ребята из школы, в которой случились эти события. Пострадавшего парня зовут Кемран и, по словам школьников, он всю ночь проспал с пулей, а потом ему сделали операцию.

- Стрелявший мальчик держал винтовку неправильно, из нее случайно вылетела пуля, — говорит одна из девочек, которая была на месте событий.

Одноклассница пострадавшего уверена, что стрелявший мальчик не виноват.

- А то очень много информации, что якобы он стрелял специально. Это абсолютнейшая ложь и неправда, — рассказала она.

Также говорят, что сам учитель опытный, ранее работал в кадетской школе.

В СУ СКР по Саратовской области подтвердили факт стрельбы.

Школа, в которой случилось происшествие

Школа, в которой случилось происшествие

- Первоначально медики сообщили об огнестрельном ранении в полицию. Вчера в СКР состоялось обсуждение этого вопроса, мы вышли с инициативой об истребовании материалов дела из ГУ МВД, так как в нем речь идет о несовершеннолетнем. Если вопрос будет решен положительно, то появится вся официальная информация, — сообщила «КП-Саратов» старший помощник руководителя СУ СКР по Саратовской области (по взаимодействию со СМИ) Надежда Волошина.

Отмечается, что винтовку изъяли сотрудники полиции, сейчас проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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