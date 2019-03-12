Первый замминистра стал замом мэра Саратова

СЕГОДНЯ 10:04 2019-03-12T10:27:58+03:00

Работавший в Минстрое Павел Мигачев будет отвечать за строительство в Саратове

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В администрации Саратова назначен заместитель главы города по строительству. Им стал Павел Мигачев, работавший до этих пор первым заместителем министра строительства и ЖКХ правительства Саратовской области.

Его фамилия появилась на официальном сайте мэрии Саратова.

Павел Мигачев с лета 2017 года был первым заместителем министра строительства и ЖКХ.

Недавно, 28 февраля, депутаты гордумы утвердили решение о создании нового комитета по строительству и появление седьмого заместителя мэра.

Напомним, отвечавший ранее за строительство заместитель главы Саратова по городскому хозяйству Роман Бусаргин перешел в правительство на должность зампреда еще в октябре минувшего года.

ИСТОЧНИК KP.RU