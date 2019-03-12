Первый замминистра стал замом мэра Саратова
В администрации Саратова назначен заместитель главы города по строительству. Им стал Павел Мигачев, работавший до этих пор первым заместителем министра строительства и ЖКХ правительства Саратовской области.
Его фамилия появилась на официальном сайте мэрии Саратова.
Павел Мигачев с лета 2017 года был первым заместителем министра строительства и ЖКХ.
Недавно, 28 февраля, депутаты гордумы утвердили решение о создании нового комитета по строительству и появление седьмого заместителя мэра.
Напомним, отвечавший ранее за строительство заместитель главы Саратова по городскому хозяйству Роман Бусаргин перешел в правительство на должность зампреда еще в октябре минувшего года.
ИСТОЧНИК KP.RU