Заместитель мэра Саратова согласился стать заместителем губернатора

СЕГОДНЯ 12:52 2018-10-16T13:02:16+03:00

Роман Бусаргин уходит из администрации Саратова в правительство области

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Заместитель главы Саратова по городскому хозяйству Роман Бусаргин согласился перейти на работу в правительство Саратовской области.

Документы в эту минуту поступили в областную думу.

Это подтвердили «КП-Саратов» в правительстве и парламенте.

Кандидатура Бусаргина будет вынесена для утверждения депутатами на ближайшем заседании, которое состоится 18 октября.

Бусаргин займет место Александра Буренина, который ушел из правительства в начале августа для работы в коммерческой структуре.

Напомним, Бусаргин ранее перешел в саратовскую мэрию из администрации Энгельсского района, где работал до января 2018 года.