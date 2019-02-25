Сумма штрафов клуба «Протон-Саратов» выросла до 1 млн рублей
После последней игры его оштрафовали еще на 200 тыс. рублей
Решение Директората Всероссийской федерации волейбола
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Волейбольный клуб «Протон-Саратов» в очередной раз оштрафован решением директората Всероссийской федерации волейбола.
Как стало известно «КП-Саратов», основанием для штрафа стало нарушение пункта 2.11 положения о чемпионате России по волейболу — 2019 на матче от 23 февраля с командой «Динамо-Казань».
Согласно положению, в играх Суперлиги в матче должна быть система видеоповторов для отслеживания спорных мячей.
Сумма штрафа составила 200 тыс. рублей.
Ранее «Протон-Саратов» уже был неоднократно оштрафован за отсутствие системы видеоповоров. Таким образом объем штрафов волейбольного клуба вырос до 1 млн рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU