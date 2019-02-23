В День защитников Отечества «Протон-Саратов» не смог защитить волейбольную честь
23 февраля волейбольная команда «Протон-Саратов» принимает на своей площадке «Динамо-Казань». Это восемнадцатый тур чемпионата России женской суперлиги, игра состоялась в ФОК «Звездный».
В составе саратовской команды: Думчева, Ануфриенко, Шайдуллина, Краснова, Петрунина, Гончарова, Лавнова (либеро), Джиоева (либеро).
В День защитников Отечества саратовская команда вновь не смогла защитить честь региона. Наши девушки проиграли представительницам Казани со счетом 3:0 (25:14, 25:20, 29:27). Третья партия выдалась весьма напряженной - команды постоянно сравнивали счет, и в итоге, после длительной борьбы, победа досталась гостям.
Таким образом, в копилке «Протон-Саратов» до сих пор нет ни одной победы.
Следующая игра состоится 3 марта так же в ФОК «Звездный». «Протон-Саратов» встретится с командой Уралочка-НТМК (Свердловская область).
ИСТОЧНИК KP.RU