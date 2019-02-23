2019-02-23T18:22:37+03:00
Спорт

В День защитников Отечества «Протон-Саратов» не смог защитить волейбольную честь

Саратовская команда проиграла очередной тур чемпионата России
Екатерина Семенова
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«Протон-Саратов» проиграл «Динамо-Казань»«Протон-Саратов» проиграл «Динамо-Казань»
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23 февраля волейбольная команда «Протон-Саратов» принимает на своей площадке «Динамо-Казань». Это восемнадцатый тур чемпионата России женской суперлиги, игра состоялась в ФОК «Звездный».

В составе саратовской команды: Думчева, Ануфриенко, Шайдуллина, Краснова, Петрунина, Гончарова, Лавнова (либеро), Джиоева (либеро).

В День защитников Отечества саратовская команда вновь не смогла защитить честь региона. Наши девушки проиграли представительницам Казани со счетом 3:0 (25:14, 25:20, 29:27). Третья партия выдалась весьма напряженной - команды постоянно сравнивали счет, и в итоге, после длительной борьбы, победа досталась гостям.

Таким образом, в копилке «Протон-Саратов» до сих пор нет ни одной победы.

Следующая игра состоится 3 марта так же в ФОК «Звездный». «Протон-Саратов» встретится с командой Уралочка-НТМК (Свердловская область).

ИСТОЧНИК KP.RU

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