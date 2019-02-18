2019-02-18T19:52:47+03:00
Спорт

Волейбольный «Протон-Саратов» снова оштрафовали на 200 тысяч рублей

Бюджет Саратовской области продоложает оплачивать траты команды
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После матча с московским «Динамо» саратовский женский волейбольный клуб «Протон-Саратов» оштрафован на 200 тысяч рублей. Согласно отчету инспектора матча, клуб нарушил пункт 2.11 «Положения» ВФВ – на игре снова не было системы видеоповтора.

Это уже далеко не первый штраф, который выписывают Директорат Федерации волейбола саратовской команде за нарушения правил. В каждом домашнем матче команду штрафовали за повторяющиеся нарушения. Но если в первой части сезона «Протон-Саратов» отделывался 80-тысячными штрафами, то в последнее время суммы выросли до 200 тысяч рублей за матч. На сегодняшний день саратовская команда, которая проиграла все 17 прошедших матчей Суперлиги потеряла только на штрафах 800 тысяч рублей.

Напомним, как недавно сообщили «КП-Саратов» в министерстве спорта, за счет бюджета области «Протону-Саратов» выделено 43 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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