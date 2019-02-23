Следователи ищут очевидцев падения глыбы льда на ребенка на Лунной
СУ СКР начало проверку инцидента
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В Ленинском районе Саратова следователи СУ СКР региона начали проверку по факту травмирования ребенком глыбой льда.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сейчас следователи опрашивают жильцов, ищут очевидцев и изымают документацию в управляющей компании.
Решение будет принято по итогам проверки.
Напомним, наледь рухнула с дома на Лунной вечером 20 февраля. Глыба ударила шедшего вдоль дома 12-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован на следующий день, после ухудшения самочувствия.
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ИСТОЧНИК KP.RU