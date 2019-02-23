Следователи ищут очевидцев падения глыбы льда на ребенка на Лунной

СЕГОДНЯ 08:51 2019-02-23T08:51:02+03:00

Изменить размер текста: A A

В Ленинском районе Саратова следователи СУ СКР региона начали проверку по факту травмирования ребенком глыбой льда.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сейчас следователи опрашивают жильцов, ищут очевидцев и изымают документацию в управляющей компании.

Решение будет принято по итогам проверки.

Напомним, наледь рухнула с дома на Лунной вечером 20 февраля. Глыба ударила шедшего вдоль дома 12-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован на следующий день, после ухудшения самочувствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ГЖИ выяснит, откуда на ребенка в Саратове упала наледь

Крыша дома на Лунной от наледи очищена

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU