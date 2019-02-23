2019-02-23T08:51:02+03:00
Происшествия

Следователи ищут очевидцев падения глыбы льда на ребенка на Лунной

СУ СКР начало проверку инцидента
Екатерина Семенова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ленинском районе Саратова следователи СУ СКР региона начали проверку по факту травмирования ребенком глыбой льда.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, сейчас следователи опрашивают жильцов, ищут очевидцев и изымают документацию в управляющей компании.

Решение будет принято по итогам проверки.

Напомним, наледь рухнула с дома на Лунной вечером 20 февраля. Глыба ударила шедшего вдоль дома 12-летнего мальчика. Ребенок был госпитализирован на следующий день, после ухудшения самочувствия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

ГЖИ выяснит, откуда на ребенка в Саратове упала наледь

Крыша дома на Лунной от наледи очищена

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Радаев поручил расследовать гибель пациентки в клинике Саратова
Под Саратовом грузовик насмерть сбил пешехода
В Саратовской области будет морозная суббота
В День защитника Отечества Володин возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата
В Саратове на ночную уборку выйдет полтысячи единиц техники
В Саратове москвич на авто выехал на выделенные трамвайные пути
В Саратове удивились обещанной дольщикам поддержке из федерального центра
Иван Кузьмин: Реготделение «Единой России» готовится к предварительному голосованию
В Саратове обманутые дольщики просят правительство уговорить Писного достроить их дом
Прокуратура помогла получить лекарство диабетику из Балашова
Под Саратовом столкнулись Opel и Chevrolet с тремя детьми
В Саратове закрыли дорогу на Кумысную поляну
Имущество Саратовского областного БТИ арестовали за долги по теплу
Сотрудницы ГИБДД подарили термокружки саратовским водителям
В СГЭТ не знают, кто выкинул кошелек с деньгами и документами из трамвая №3
Володин и Радаев вошли в топ-50 российских мужчин
Мэр Саратова выслушал жалобы городских театров