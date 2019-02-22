2019-02-22T13:57:55+03:00
Общество

ГЖИ выяснит, откуда у ребенка в Саратове упала наледь

Крыша дома на Лунной от наледи очищена
Екатерина Семенова
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Государственная жилищная инспекция по Саратовской области проверит дом № 23 по улице Лунная, где на ребенка упала сосулька.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, домом управляет ТСЖ «Лунная 2010».

После проверки, которая пройдет совместно с прокуратурой и СУ СКР, будет установлено, откуда именно упала наледь — с самовольно установленного козырька балкона или с крыши.

На сегодняшний день крыша от наледи очищена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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