ГЖИ выяснит, откуда у ребенка в Саратове упала наледь
Крыша дома на Лунной от наледи очищена
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Государственная жилищная инспекция по Саратовской области проверит дом № 23 по улице Лунная, где на ребенка упала сосулька.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГЖИ, домом управляет ТСЖ «Лунная 2010».
После проверки, которая пройдет совместно с прокуратурой и СУ СКР, будет установлено, откуда именно упала наледь — с самовольно установленного козырька балкона или с крыши.
На сегодняшний день крыша от наледи очищена.
ИСТОЧНИК KP.RU