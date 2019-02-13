В Саратове пошли трамваи №3
Они стояли восемь часов из-за коммунальной аварии на 3-й Дачной
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Сегодня днем, 13 февраля, в Саратове снова начали ходить трамваи №3.
По информации МУПП «СГЭТ», сейчас все затруднения в работе устранены.
Теперь вагоны ходят по графику. Они стояли около восьми часов, с 5:00 до 13:00.
Напомним, транспорт не мог проехать из-за коммунальной аварии на 3-й Дачной. Прорвавшийся водовод затопил трамвайные рельсы и ближайшие улицы.
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ИСТОЧНИК KP.RU