Трамваи в Саратове пойдут после обеда

13 Февр. 09:55 2019-02-13T10:38:04+03:00

Об этом заявил Роман Бусаргин [видео]

Изменить размер текста: A A

В Саратове 38 домов и два объекта соцсферы остаются без отопления, в том числе детсад. Воды нет в 60 домах и девяти объектах соцсферы.

Об этом на специальном брифинге в правительстве Саратовской области 13 февраля заявил зампред Роман Бусаргин. Журналистов экстренно созвали из-за коммунальной аварии на водоводе, которая оставила без воды и тепла Ленинский район города.

По словам зампреда, подвоз к одной из котельной обеспечен, ко второй это сделать невозможно.

Также остановилось движение горэлектротранспорта, так как рельсы оказались залиты водой и заблокированы льдом.

Сейчас рабочие чистят пути, для пассажиров увеличено количество автобусов. Роман Бусаргин заметил, что предположительно после обеда трамваи пойдут.

Напомним, авария на водоводе на Одесской произошла сегодня рано утром.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/691551" frameborder="0"></iframe> Роман Бусаргин провел брифинг по ситуации с прорывом водовода на 3-й Дачной.

ИСТОЧНИК KP.RU