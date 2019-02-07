2019-02-07T08:10:00+03:00
Общество

В Саратове верблюд вытащил забусковавшую «Ниву»

Животное живет на Кумысной поляне
Екатерина Семенова
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Верблюд вытащил автомобиль в Саратове.

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Саратовцы вынуждены использовать в борьбе со снегопадами все подручные средства. На этот раз — даже верблюда.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, экзотическое животное помогло вытащить застрявший автомобиль на Кумысной поляне.

«Нива» не смогла проехать по колее и забуксовала. На помощь пришел верблюд, который весьма резко вытянул машину.

Комментаторы видео в социальной сети «Саратов онлайн» заверяют, что на Кумысной поляне действительно один из местных жителей держит верблюдов.

Верблюд вытащил автомобиль в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU

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