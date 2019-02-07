В Саратове верблюд вытащил забусковавшую «Ниву»

СЕГОДНЯ 08:10 2019-02-07T08:10:00+03:00

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Саратовцы вынуждены использовать в борьбе со снегопадами все подручные средства. На этот раз — даже верблюда.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, экзотическое животное помогло вытащить застрявший автомобиль на Кумысной поляне.

«Нива» не смогла проехать по колее и забуксовала. На помощь пришел верблюд, который весьма резко вытянул машину.

Комментаторы видео в социальной сети «Саратов онлайн» заверяют, что на Кумысной поляне действительно один из местных жителей держит верблюдов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1024" height="576" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/690511" frameborder="0"></iframe> Верблюд вытащил автомобиль в Саратове.

ИСТОЧНИК KP.RU