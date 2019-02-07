В Саратове верблюд вытащил забусковавшую «Ниву»
Животное живет на Кумысной поляне
Верблюд вытащил автомобиль в Саратове.
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Саратовцы вынуждены использовать в борьбе со снегопадами все подручные средства. На этот раз — даже верблюда.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, экзотическое животное помогло вытащить застрявший автомобиль на Кумысной поляне.
«Нива» не смогла проехать по колее и забуксовала. На помощь пришел верблюд, который весьма резко вытянул машину.
Комментаторы видео в социальной сети «Саратов онлайн» заверяют, что на Кумысной поляне действительно один из местных жителей держит верблюдов.
Верблюд вытащил автомобиль в Саратове.
ИСТОЧНИК KP.RU