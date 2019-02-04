Из Саратова вывезли очередные тысячи кубометров снега

СЕГОДНЯ 09:07 2019-02-04T09:07:53+03:00

С начала года объем вывезенного снега превысил 750 тыс. куб.метров

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В Саратове в понедельник 4 февраля улицы города убирают 9 механизированных звеньев. Работы идут по улицам: Волжская, Чернышевского, Крымская, Астраханская, Московская, Дзержинского, Соколовая, Привокзальная площадь, путепровод Радуга, а также в районе 5 Дачной.

Ротором расширят дорожное полотно на улицах: Столыпина, Усть-Курдюмская, Лесопильная, Новоузенская, 8-ая линия, 2 ая Поперечная.

За прошедшие сутки вывезено порядка 20 тыс. куб. м снега (с начала зимнего периода - 750 000 куб. м).

ИСТОЧНИК KP.RU