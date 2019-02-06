Вынесен приговор жителю Светлого, забившему подругу сестры лопатой и топором

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-06T13:43:20+03:00

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В ЗАТО Светлый 4 сентября 2018 года мужчина обнаружил в подвале своего погреба труп жены. Как позже установили следователи по Ленинскому району Саратова СУ СКР 3 сентября вечером 29-летняя жительница ЗАТО Светлый, поссорившись с супругом, выпивала в принадлежащем ее семье гараже в компании брата ее подруги Александра Пиняскина.

Как потом стало известно от Пиняскина, девушка его чем-то оскорбила и он избил ее черенком от лопаты, а потом, для верности, — топором по голове.

Следователи и оперативники разобрались в ситуации и нашли настоящего убийцу.

- Осознав, что потерпевшая не подает признаков жизни, Пиняскин сбросил ее тело в погреб, а сам скрылся. В правоохранительные органы обратился нашедший труп муж. На предварительном следствии и в суде Пиняскин полностью признал вину. Ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима, — сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР.

Приговор в законную силу пока не вступил.

ИСТОЧНИК KP.RU