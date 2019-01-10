В ЗАТО Светлый парень зарубил собутыльницу и скинул труп в погреб
Дело передано в суд
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В ЗАТО Светлый Саратовской области завершено расследование убийства.
Как рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР, уголовное дело в отношении 24-летнего парня передано в суд.
По версии следствия, вечером 3 сентября он в гараже распивал алкоголь вместе с 29-летней подругой своей сестры. При этом ранее женщина поссорилась со своим мужем.
Во время совместной пьянки женщина оскорбила собутыльника, в ответ он избил ее черенком лопаты, а также топором по голове. От полученных травм потерпевшая скончалась на месте.
Парень сбросил тело в погреб, а сам сбежал.Труп погибшей обнаружил ее муж 4 сентября.
Дело передано в суд.