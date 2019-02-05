Маричев покинул «Протон-Саратов», оставив команду на последнем месте в Суперлиге
Главный тренер женской волейбольной команды «Протон-Саратов» Юрия Маричев покинул свой пост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на самого Маричева.
«Протон-Саратов» с начала чемпионата проиграл все 15 игр и близок к вылету из Суперлиги. Котракт с тренером руководство расторгло по обоюдному согласию.
- Я получил несколько предложений о дальнейшей работе, будем их изучать, — заявил Маричев ТАСС.
Маричев работал с «Протон-БАЭС» в конце сезона 2017 года. Потом, осенью 2018 года, он взялся возглавить созданную с нуля команду «Протон-Саратов».
Напомним, «КП-Саратов сегодня, 5 февраля сообщила том, что из-за недоработки менеджмента команды, была задержана и выдворена из страны сербская волейболистка «Протона-Саратов» Сладжана Эрич.
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ИСТОЧНИК KP.RU