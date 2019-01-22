В Октябрьском районе жильцы дома месяц живут без крыши

СЕГОДНЯ 10:07 2019-01-22T10:07:03+03:00

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В редакцию «КП-Саратов» обратилась Марина Балагура. Женщина рассказала, что перед новым годом ремонтники взялись чинить крышу дома на 2-м Станционном проезде, 19, в котором она живет. Рабочие убрали старую кровлю, вместо нее положили гидроизоляционную пленку и «забыли» о жильцах почти на месяц. В результате этого многие квартиры затопило в результате таяния снега.

- Дом у нас 1957 года постройки, двухэтажный, двухподъездный, никогда капитально не ремонтировался. Как нам сообщили, компания «ЭкспертСтройСаратов» выиграла тендер на ремонт крыши, 14 декабря пришла бригада. Ключ от чердака хранится у меня, чтобы работать на крыше, они у меня его взяли. Раза 3-4 лазили наверх, примерялись. На наши вопросы, неужели вы начнете зимой чинить, нам ответили, что очередь так подошла. Мы, конечно, спросили: а как же непогода, снег? Нам дали ответ, что будут частями вскрывать и закрывать, — пояснила Марина Николаевна.

В итоге две недели, по словам женщины, они снимали половину крыши. А 29 декабря забили доски, затянули специальной пленкой и ушли.

- Они сказали, что придут 5-6 января, а пришли только 16-го и то, когда я начала звонить, — возмущается Марина Балагура. — Когда я дозвонилась до «ЭкспертСтройСаратов», бригадир мне сказал, что он приходил и смотрел, как там все, но ведь это невозможно, проход на чердак рядом со мной и я видела, что никто туда не лазил.

С утра 16 января потолок у обратившейся начал протекать. Женщина говорит, что сначала угол тек. Она все-таки выяснила у компании, в чем причина такого простоя. Ответ был прост: у нас нет стройматериалов.

Однако в тот день рабочие начали все же чинить дымоходы и счищать снег с кровли, чем и занимались до 19 января. Как раз в те дни погода была особенно переменчивой, и 19 января, на Крещение, начался потоп с потолка квартиры Марины Николаевны.

- Я начала обзванивать все инстанции, говорить, какое ЧП у меня, все отправляли меня в Фонд капремонта. Мы туда позвонили, нам дали номер подрядчика, который занимается нашей крышей. Только вчера, 21 января, рабочие привезли несколько листов металла и начали забивать, удалось закрыть только маленький кусочек крыши, примерно 10% от всей площади, — рассказала Марина Балагура.

Она говорит, что сейчас их квартиры спасают только морозы, если работы на кровле продолжаться такими же темпами и настанет оттепель, то местные жильцы просто потонут в тающем снеге.