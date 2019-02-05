Колледжи Саратова закрыли на карантин
Вузы продолжают работу
Саратовский архитектурный колледжФото: Ольга Муравлёва
Изменить размер текста:
Вслед за школами Саратова и области на карантин закрыли средние специальные учебные заведения.
- Карантин объявили в колледжах, техникумах и других ссузах города, вузы продолжают работу, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области.
Ограничение будет длиться до 11 февраля включительно.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Саратовские школы ушли на карантин
Дети останутся дома как минимум до 11 февраля
Следите за новостями Саратова также в Telegram и ВКонтакте
ИСТОЧНИК KP.RU