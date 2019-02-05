2019-02-05T08:32:13+03:00
Общество

Колледжи Саратова закрыли на карантин

Вузы продолжают работу
Ольга Муравлёва
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Саратовский архитектурный колледжСаратовский архитектурный колледжФото: Ольга Муравлёва
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Вслед за школами Саратова и области на карантин закрыли средние специальные учебные заведения.

- Карантин объявили в колледжах, техникумах и других ссузах города, вузы продолжают работу, — сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования области.

Ограничение будет длиться до 11 февраля включительно.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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