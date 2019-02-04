2019-02-04T16:17:31+03:00
Общество

Саратовские школы ушли на карантин

Дети останутся дома как минимум до 11 февраля
Антон Угольков
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Саратовские школьники ушли на внеочередные каникулы из-за ОРВИСаратовские школьники ушли на внеочередные каникулы из-за ОРВИ
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В Саратовской области началась отмена школьных занятий в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ.

В саратовском городском комитете по образованию «Комсомолке» рассказали, что занятия отменяются уже с завтрашнего дня, 5 февраля.

Учебный процесс будет приостановлен в связи с высокой заболеваемостью ОРВИ и гриппом. Число заболевших школьников за прошедшую неделю выросло почти в 2,5 раза.

Кроме областного центра, временно не работают школы в Балашове — здесь дети не учатся уже с пятницы, 1 февраля, по 7 февраля. Однако это касается только городских школ — районные продолжают работать.

В администрации Энгельсского района рассказали, что медики ведут мониторинг ситуации с заболеваемостью, но пока оснований для введения карантина нет. Занятия отменили для отдельных классов.

В Балакове возможное введение карантина обсудили на совещании у главы района. Как сообщили в отделе по работе со СМИ администрации города, сейчас нет никаких оснований для прекращения занятий.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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