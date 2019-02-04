2019-02-04T15:14:17+03:00
Общество

Карантин объявлен в Саратове и Балашове, Энгельс и Балаково еще учатся

По Саратовской области закрываются школы
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В Саратовской области начинают массово закрывать городские школы на карантин.

Он объявлен в Саратове и Балашове, при чем в последнем дети не учатся уже с пятницы. Как уточнили в районном управлении образования, отмена занятий продлится до 7 февраля включительно. Однако это касается только городских школ – район продолжает учиться.

В администрации Энгельсского района «КП-Саратов» сообщили, что медики пока сверяют цифры количества заболевших, до сих пор их было очень не много. Отмены занятий были в отдельных классах. Походы в школы из-за эпидемии здесь если и отменят, то решение может быть принято не ранее вторника, 5 февраля.

В Балакове эту тему обсуждали на совещании у главы района. Как сообщили в отделе по работе со СМИ, сейчас нет никаких оснований для объявления карантина.

Напомним, на встрече с журналистами в пресс-центре «КП-Саратов» замруководителя Роспотребнадзора по Саратовской области Надежда Матвеева рассказала, что по санитарным правилам, объявлять карантин требуется, когда заболеваемость достигла 20%.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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