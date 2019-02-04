В результате утечки газа в Саратове едва не взорвался паб
Как сообщают очевидцы в соцсетях, вечером в кафе Aggers Pub на улице Мичурина, 108, случилась утечка из газового баллона.
В кафе недалеко от пересечения с улицей Радищева и напротив Финансово-технологического колледжа из большого баллона стал выходить газ.
Посетителей быстро эвакуировали, спасатели эвакуировали посетителей из паба и из соседней кофейни. Баллон вывезли в безопасное место.
По предварительным данным, никто не пострадал.
Напомним, взрыв после утечки газа в кафе «Рандеву» поселка Лысые горы в Саратовской области 26 января унес жизнь отмечавшего юбилей мужчины, еще 14 человек были госпитализированы.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Пострадавшие от взрыва в Лысых горах рассказали, как все случилось
Спасатели пояснили, что людей в кафе накрыл расплавившийся подвесной потолок [видео]
ИСТОЧНИК KP.RU