В результате утечки газа в Саратове едва не взорвался паб

СЕГОДНЯ 22:04 2019-02-04T22:07:11+03:00

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Как сообщают очевидцы в соцсетях, вечером в кафе Aggers Pub на улице Мичурина, 108, случилась утечка из газового баллона.

В кафе недалеко от пересечения с улицей Радищева и напротив Финансово-технологического колледжа из большого баллона стал выходить газ.

Посетителей быстро эвакуировали, спасатели эвакуировали посетителей из паба и из соседней кофейни. Баллон вывезли в безопасное место.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Напомним, взрыв после утечки газа в кафе «Рандеву» поселка Лысые горы в Саратовской области 26 января унес жизнь отмечавшего юбилей мужчины, еще 14 человек были госпитализированы.

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ИСТОЧНИК KP.RU