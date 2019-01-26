2019-01-26T21:42:56+03:00
Происшествия

Пострадавшие от взрыва в Лысых горах рассказали, как все случилось

Спасатели пояснили, что людей в кафе накрыл расплавившийся подвесной потолок [видео]
Александр Уриевский
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Внутри взорвавшегося кафе. Фото ЧП-СаратовВнутри взорвавшегося кафе. Фото ЧП-Саратов
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КП-Саратов стали известны подробности взрыва газа в кафе поселка Лысые горы. Там пострадали свыше 20 человек, том числе, двое детей.

- Там то ли кран сорвало, то ли что-то… Хлопок сначала маленький, потом газ пошел белый, потом огонь… Упал на пол, пополз, к выходу, — рассказал один из пострадавших от взрыва в кафе Лысых Гор. У мужчины сильно обгорела спина.

- Мы находились на юбилее, у моего деда. Произошел взрыв бытового газа, как мы поняли. Была очень сильная взрывная волна, пострадавших очень много, много тяжелых, — пояснила родственница пострадавших Анна Горохова.

Злополучный баллон

Злополучный баллон

- Произошла утечка газа из этого баллона. Что спровоцировало взрыв – неизвестно. Снесло перегородку, оплавился натяжной потолок, начал капать на людей, — пояснили «КП-Саратов» спасатели.

Напомним, вечером 26 января, в поселке Лысые горы взорвалось кафе «Рандеву» на улице Мира. Уточняется, что взрыв произошел в тот момент, когда там отмечали юбилей – 60-летие местного жителя. Зал был полон, стол накрыт на 40 человек.

Пострадавшие при взрыве газа в кафе в Саратовской области.

Первоначально сообщалось, что пострадали 35 человек, но министерство здравоохранения Саратовской области уточнило, что пострадали 22 участника застолья.

- Из них 14 человек были госпитализированы, причем шестеро - в тяжелом состоянии. Также среди пострадавших двое детей, 6 и 14 лет, они находятся в состоянии средней тяжести, — рассказал «КП-Саратов» советник министерства здравоохранения Александр Колоколов.

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