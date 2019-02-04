В Саратове пошли все троллейбусы, у трамваев продолжаются затруднения в движении

СЕГОДНЯ 10:25 2019-02-04T10:25:03+03:00

Причины остановки в основном связаны с ДТП

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По данным МУПП «Саратовгорэлектротранс», сегодня, 4 февраля, все троллейбусные маршруты города работают нормально.

Есть некоторые проблемы в движении трамваев. По прежнему не ходят они по маршруту №5, там неисправно рельсовое полотно.

Из-за ДТП затруднен проезд трамваев № 9, 10, поэтому увеличен интервал следования.

На пересечении улиц Астраханская и Вавилова вагон маршрута № 3 сошел с рельс, движение маршурутов № 3,11 пока приостановлено. Как сообщили в МУПП «Саратовгорэлектротранс» бригада ремонтников уже прибыла на место происшествия.

МКУ «Транспортное управление» доложило, что с утра на маршруты Саратова вышло около 900 автобусов.

- Трудности с проездом возникают у 4-х автобусных маршрутов (7, 14, 22, 23), они следуют по сокращенному маршруту: автобус № 7 следует до ост. Князевка, автобус № 23 заканчивает свое движение на ост. Газавтоматика, по автобусным маршрутам № 14 и 22 временно изменена схема следования, — уточнили в управлении.

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ИСТОЧНИК KP.RU