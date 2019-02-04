2019-02-04T08:26:31+03:00
Происшествия

На Астраханской трамвай сошел с рельсов

Встали вагоны четырех маршрутов [видео]
Екатерина Семенова
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Кадр из видео очевидцаКадр из видео очевидца
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В Саратове встали трамваи четырех маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидец, причиной стал сход вагона с рельсов.

ЧП случилось на улице Астраханская в районе пересечения с Вавилова. Там съехал вагон маршрута №3.

В связи с этим прервано движение еще трех маршрутов - №9, 10 и 11.

Как сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», теперь «тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движение стоит. Трамваи №9 и 10 ходят только до Детского парка, а №11 — до улицы Осипова.

Трамвай сошел с рельсов на Астраханской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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