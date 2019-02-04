На Астраханской трамвай сошел с рельсов

СЕГОДНЯ 08:26 2019-02-04T08:26:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове встали трамваи четырех маршрутов.

Как сообщили «КП-Саратов» очевидец, причиной стал сход вагона с рельсов.

ЧП случилось на улице Астраханская в районе пересечения с Вавилова. Там съехал вагон маршрута №3.

В связи с этим прервано движение еще трех маршрутов - №9, 10 и 11.

Как сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», теперь «тройки» ходят от 6-й Дачной с увеличенным интервалом, от Мирного переулка движение стоит. Трамваи №9 и 10 ходят только до Детского парка, а №11 — до улицы Осипова.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689828" frameborder="0"></iframe> Трамвай сошел с рельсов на Астраханской.

ИСТОЧНИК KP.RU