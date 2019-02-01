Татьяна Журик о драке в колонии: У конфликта были причины
Татьяна Журик о драке в саратовской колонии.
Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик прокомментировала ЧП в колонии №7 Красноармейского района.
- Сейчас идет проверка, будут результаты, чтобы оценить, кто виноват, которые будут привлечены к ответственности, — заявила омбудсмен корреспонденту «КП-Саратов».
Она отметила, что сейчас не готова рассказать о каких-либо подробностях инцидента, пока проверка не закончена. По ее словам, ориентировочно можно рассчитывать на то, что уже в понедельник проверяющие составят мнение о произошедшем.
- Что-то способствовало конфликту. Вот и будем это выяснять, — сказала Татьяна Журик.
Уполномоченный по правам человека выразила обеспокоенность инцидентом, а также надежду, что такого впредь не повторится.
Напомним, 31 января в колонии для особо опасных преступников (там содержатся около 800 человек) произошла массовая драка. В ней приняли участие порядка 200 человек. Сообщается об 11 пострадавших, один из которых серьезно ранен.
- У него подозрение на черепно-мозговую травму, — рассказала Татьяна Журик.
Татьяна Журик о драке в саратовской колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU