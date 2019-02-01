Татьяна Журик о драке в колонии: У конфликта были причины

СЕГОДНЯ 15:28 2019-02-01T15:28:50+03:00

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Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик прокомментировала ЧП в колонии №7 Красноармейского района.

- Сейчас идет проверка, будут результаты, чтобы оценить, кто виноват, которые будут привлечены к ответственности, — заявила омбудсмен корреспонденту «КП-Саратов».

Она отметила, что сейчас не готова рассказать о каких-либо подробностях инцидента, пока проверка не закончена. По ее словам, ориентировочно можно рассчитывать на то, что уже в понедельник проверяющие составят мнение о произошедшем.

- Что-то способствовало конфликту. Вот и будем это выяснять, — сказала Татьяна Журик.

Уполномоченный по правам человека выразила обеспокоенность инцидентом, а также надежду, что такого впредь не повторится.

Напомним, 31 января в колонии для особо опасных преступников (там содержатся около 800 человек) произошла массовая драка. В ней приняли участие порядка 200 человек. Сообщается об 11 пострадавших, один из которых серьезно ранен.

- У него подозрение на черепно-мозговую травму, — рассказала Татьяна Журик.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/689529" frameborder="0"></iframe> Татьяна Журик о драке в саратовской колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU