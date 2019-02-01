2019-02-01T15:28:50+03:00
Происшествия

Татьяна Журик о драке в колонии: У конфликта были причины

Результаты проверки станут известны в понедельник [видео]
Екатерина Семенова
Поделиться:

Татьяна Журик о драке в саратовской колонии.

Изменить размер текста:

Уполномоченный по правам человека в Саратовской области Татьяна Журик прокомментировала ЧП в колонии №7 Красноармейского района.

- Сейчас идет проверка, будут результаты, чтобы оценить, кто виноват, которые будут привлечены к ответственности, — заявила омбудсмен корреспонденту «КП-Саратов».

Она отметила, что сейчас не готова рассказать о каких-либо подробностях инцидента, пока проверка не закончена. По ее словам, ориентировочно можно рассчитывать на то, что уже в понедельник проверяющие составят мнение о произошедшем.

- Что-то способствовало конфликту. Вот и будем это выяснять, — сказала Татьяна Журик.

Уполномоченный по правам человека выразила обеспокоенность инцидентом, а также надежду, что такого впредь не повторится.

Напомним, 31 января в колонии для особо опасных преступников (там содержатся около 800 человек) произошла массовая драка. В ней приняли участие порядка 200 человек. Сообщается об 11 пострадавших, один из которых серьезно ранен.

- У него подозрение на черепно-мозговую травму, — рассказала Татьяна Журик.

Татьяна Журик о драке в саратовской колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Компания «ФосАгро» и семья православных меценатов Гурьевых поздравила Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 10-летием интронизации
Супруги в Саратове организовали казино
Николай Панков: Интересы работников соцсферы надо защитить
У ЖК «Савельево» в Саратове в феврале назначен суд для передачи прав новому ЖСК
В Саратове отменяют автобусы №2, 29, 32, 64 и 96
Володин поможет создать в Саратове «Безопасный город»
Дольщиков дома на площади Орджоникидзе призывают создать ЖСК
Марксовского педофила посадили на пять лет
До вечера будут расчищены подъезды ко всем населенным пунктам Саратовской области
На достройку домов ЖК «Миргород» необходимо 800 млн рублей
Панков: Недопустимо создавать барьер между властью и жителями
Саратовцы оформили первые электронные договоры с «Ростелекомом»
Перед митингом в Саратове почистили Театральную площадь
Управляющая компания не чистила крышу на Московской из-за нехватки рабочих
Развернувшийся автобус перегородил проспект 50 лет Октября
ООО «КВС» вложит 2,4 млрд рублей в саратовский водокомплекс
В Саратове рухнула крыша аварийного дома
Братья-грабители из Саратова раздели на улице ребенка
Регоператор: УК продолжают распространять платежки с завышенным тарифом на обращение с ТКО
В комментариях саратовских интернет-СМИ ежемесячно находятся 100 бранных слов
Саратовский эксперт: Когда человек матерится, у него отключается мозг
Стало известно, в каких городах Саратовской области построят новые детсады
На Московской мужчину травмировала сосулька
Саратовцам начали приходить платежки за «вывоз снега»