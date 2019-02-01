Несколько заключенных ИК-7 после бунта находятся «в удовлетворительном состоянии»

СЕГОДНЯ 07:53 2019-02-01T09:41:10+03:00

Около 200 человек приняли участие в беспорядках в колонии особого режима

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Как уточнили в УФСИН по Саратовской области, в результате массовой драки на территории ИК-7 особого режима, несколько человек пострадали.

Количество раненых не уточняется, однако есть те, кто находится в удовлетворительном состоянии.

- В результате эксцесса несколько осужденных получили незначительные телесные повреждения, им оказана врачебная помощь специалистами медицинской части учреждения. Состояние здоровья осужденных удовлетворительное, — сообщили в УФСИН на запрос «КП-Саратов».

Напомним, в ИК-7 УФСИН России под Саратовом для особо опасных рецидивистов 31 января произошёл конфликт между двумя группами осужденных.

- В колонии особого режима, где содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (из них более 100 человек осуждены за убийства, 14 за педофилию, остальные за другие особо тяжкие преступления) часть осужденных не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения, повредили мебель и некоторое другое имущество отрядов в результате личного конфликта, произошедшего между осуждёнными.

В УФСИН уточнили, что 75% осужденных, содержащихся в колонии, не поддержали акцию неповиновения. Таким образом, в столкновениях участвовали около 200 человек — четверть всех заключенных.

- Учреждение функционирует в штатном режиме, — настаивают в пресс-службе управления.

ИСТОЧНИК KP.RU