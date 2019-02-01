В колонии особого режима под Саратовом 200 заключенных устроили драку

СЕГОДНЯ 07:23 2019-02-01T07:33:12+03:00

О пострадавших пока не сообщается

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В ИК-7 УФСИН России под Саратовом для особо опасных рецидивистов 31 января произошёл конфликт между двумя группами осуждённых.

Об этом КП-Саратов сообщили в УФСИН по Саратовской области.

- В колонии особого режима, где содержатся около 800 особо опасных рецидивистов (из них более 100 человек осуждены за убийства, 14 за педофилию, остальные за другие особо тяжкие преступления) часть осуждённых не подчинились законным требованиям сотрудников учреждения, повредили мебель и некоторое другое имущество отрядов в результате личного конфликта, произошедшего между осуждёнными.

В УФСИН уточнили, что 75% осужденных, содержащихся в колонии, не поддержали акцию неповиновения. Таким образом, в столкновениях участвовали около 200 человек - четверть всех заключенных.

В колонию прибыл начальник УФСИН России по Саратовской области генерал-майор Геннадий Казаков, представители прокуратуры, председатель Общественной наблюдательной комиссии Владимир Незнамов.

- В настоящее время колония функционирует в штатном режиме, ситуация взята под контроль. В учреждение направлена комиссия из числа уполномоченных сотрудников центрального аппарата ФСИН России. Назначена служебная проверка, — сообщили в УФСИН.

- Учреждение функционирует в штатном режиме, настаивают в пресс-службе управления.

Исправительная Колония № 7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Саратовской области находится в Красноармейском районе, возле ж/д станции Паницкая.

ИСТОЧНИК KP.RU