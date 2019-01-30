В центре Саратова в жилом доме с автошколой рухнула крыша
Кровля старинного особняка на Кутякова не выдержала тяжести снега
В доме не Кутякова обвалилась крыша. Фото соцсетей
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В центре Саратова от тяжести снега рухнула крыша здания.
Как сообщили «КП-Саратов» очевидцы, ЧП случилось на улице Кутякова, в доме №12.
В двухэтажном старинном здании на первом этаже расположен филиал БТИ, а также автошкола «Автолайф».
Судя по фотографии, рухнули перекрытия кровли на большой площади.
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ИСТОЧНИК KP.RU