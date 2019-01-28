В школе под Ершовом под тяжестью снега обвалилась кровля
Учеба будет продолжаться в привычном режиме
Изменить размер текста:
Сегодня, 28 января, в 16:00, в поселке Учебный Ершовского района Саратовской области обвалилась часть кровли школы. Шиферная крыша рухнула под тяжестью выпавшего снега.
- Потолочное перекрытие не повреждено. Никто не пострадал. Учебный процесс будет продолжаться в привычном режиме, — сообщили “КП-Саратов” в пресс-службе правительства области.
Пресс-секретарь главы региона Нина Попова пояснила, что губернатор области дал поручение зампреду регионального правительства Валентине Гречушкиной в кратчайшие сроки восстановить кровлю, чтобы с учетом предстоящих осадков не повредить строение.