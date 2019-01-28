2019-01-28T20:27:49+03:00
Происшествия

В школе под Ершовом под тяжестью снега обвалилась кровля

Учеба будет продолжаться в привычном режиме
Ольга МуравлёваАлександр Уриевский
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Сегодня, 28 января, в 16:00, в поселке Учебный Ершовского района Саратовской области обвалилась часть кровли школы. Шиферная крыша рухнула под тяжестью выпавшего снега.

- Потолочное перекрытие не повреждено. Никто не пострадал. Учебный процесс будет продолжаться в привычном режиме, — сообщили “КП-Саратов” в пресс-службе правительства области.

Пресс-секретарь главы региона Нина Попова пояснила, что губернатор области дал поручение зампреду регионального правительства Валентине Гречушкиной в кратчайшие сроки восстановить кровлю, чтобы с учетом предстоящих осадков не повредить строение.

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