В Вольске у супермаркета рухнула крыша
Людей в помещениях не было
Фото из соцсетей
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Сегодня ночью, 18 января, у супермаркета «Магнит» в Вольске Саратовской области рухнул каркас крыши. Предположительная причина обрушения — толстый слой снега, который конструкция не смогла выдержать.
Фото из соцсетей
- Хорошо, что людей не было в помещениях, — пишут комментаторы группы «Подслушано в Вольске» соцсети «ВКонтакте».
По словам очевидцев, магазин расположен в микрорайоне «Северный», около стадиона.