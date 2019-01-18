В Вольске у супермаркета рухнула крыша

СЕГОДНЯ 14:31 2019-01-18T14:31:38+03:00

Людей в помещениях не было

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Сегодня ночью, 18 января, у супермаркета «Магнит» в Вольске Саратовской области рухнул каркас крыши. Предположительная причина обрушения — толстый слой снега, который конструкция не смогла выдержать.

Фото из соцсетей

- Хорошо, что людей не было в помещениях, — пишут комментаторы группы «Подслушано в Вольске» соцсети «ВКонтакте».

По словам очевидцев, магазин расположен в микрорайоне «Северный», около стадиона.