В Саратовском районе за сутки разбились две автолюбительницы
Аварии произошли на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград
Изменить размер текста:
В 10.00 29 января на 353 км дороги Сызрань-Саратов-Волгоградвозле поселка Бартоломеевский Саратовского района 45-летняя женщина на автомобиле Chevrolet врезалась в «Ладу Гранту» и грузовик MAN с прицепом.
По данным ГИБДД, автолюбительница не справилась с управлением на заснеженной дороге. В результате прибывшие на место аварии медики госпитализировали пострадавшую.
Напомним, в тот же день на этой же трассе в столкновении с грузовиком пострадала 47-летняя водительница.
ИСТОЧНИК KP.RU