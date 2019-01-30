2019-01-30T11:10:12+03:00
Происшествия

В Саратовском районе за сутки разбились две автолюбительницы

Аварии произошли на трассе Сызрань-Саратов-Волгоград
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 10.00 29 января на 353 км дороги Сызрань-Саратов-Волгоградвозле поселка Бартоломеевский Саратовского района 45-летняя женщина на автомобиле Chevrolet врезалась в «Ладу Гранту» и грузовик MAN с прицепом.

По данным ГИБДД, автолюбительница не справилась с управлением на заснеженной дороге. В результате прибывшие на место аварии медики госпитализировали пострадавшую.

Напомним, в тот же день на этой же трассе в столкновении с грузовиком пострадала 47-летняя водительница.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Депутат Саратовской облдумы Юлия Литневская провела для школьников Урок мужества
Учительский субботник в Саратове с мешками и снегом проверяет Гострудинспекция
На Астраханской забуксовала фура и перекрыла движение
Регоператор: Ряд УК указывают в платежках завышенный тариф на обращение с ТКО
В центре Саратова в жилом доме с автошколой рухнула крыша
Труд сотрудников ООО «КВС» отмечен правительством области
Панков: Дороги к селам постепенно расчищают
Из Саратова за ночь вывезли рекордное количество снега
В Саратовскую область приедет новый полпред в ПФО
У поселка Латухино жещина на Suzuki врезалась в фуру
В Балашове за смертельное ДТП мужчину отправили в колонию на 4 года
Участники всероссийской конференции в Саратове отметили экстремальные условия уборки снега
На пожаре в Вольске погибла пенсионерка
В Саратове сожгли 46 кг санкционного сыра
На проспекте Строителей в Саратове столкнулись два автобуса