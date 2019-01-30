В Саратовском районе за сутки разбились две автолюбительницы

СЕГОДНЯ 11:10 2019-01-30T11:10:12+03:00

Изменить размер текста: A A

В 10.00 29 января на 353 км дороги Сызрань-Саратов-Волгоградвозле поселка Бартоломеевский Саратовского района 45-летняя женщина на автомобиле Chevrolet врезалась в «Ладу Гранту» и грузовик MAN с прицепом.

По данным ГИБДД, автолюбительница не справилась с управлением на заснеженной дороге. В результате прибывшие на место аварии медики госпитализировали пострадавшую.

Напомним, в тот же день на этой же трассе в столкновении с грузовиком пострадала 47-летняя водительница.

ИСТОЧНИК KP.RU