У поселка Латухино жещина на Suzuki врезалась в фуру
В столкновении пострадали два человека
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Днем 29 января около 15.00 на 297 км автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград, 47-летняя автолюбительница за рулем Suzuki врезалась в грузовик Skania с полуприцепом. Авария произошла возле поселка Латухино.
По предварительным данным, водительница не справилась с управлением и автомобиль вынесло на полосу встречного движения.
Водитель грузовика, 52-летний мужчина не пострадал, а вот виновница ДТП и ее 50-летний пассажир госпитализированы в лечебное учреждение.
ИСТОЧНИК KP.RU