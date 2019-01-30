У поселка Латухино жещина на Suzuki врезалась в фуру

СЕГОДНЯ 10:16 2019-01-30T10:16:45+03:00

В столкновении пострадали два человека

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Днем 29 января около 15.00 на 297 км автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград, 47-летняя автолюбительница за рулем Suzuki врезалась в грузовик Skania с полуприцепом. Авария произошла возле поселка Латухино.

По предварительным данным, водительница не справилась с управлением и автомобиль вынесло на полосу встречного движения.

Водитель грузовика, 52-летний мужчина не пострадал, а вот виновница ДТП и ее 50-летний пассажир госпитализированы в лечебное учреждение.

ИСТОЧНИК KP.RU