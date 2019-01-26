После взрыва в кафе в Лысых Горах скончался 60-летний юбиляр
В Лысогорской районной больнице после взрыва в кафе «Рандеву», в рабочем поселке Лысые Горы скончался 60-летний мужчина. Именно он был юбиляром, чей день рождения отмечали вчера.
Как мы уже писали, 26 января 2019 года в кафе «Рандеву» , на улице Мира произошел взрыв газового баллона в результате которого пострадали 40 человек. Из них шесть находятся в тяжелом состоянии, трое пострадавших дети.
- По данному факту следственными органами Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью. По неустановленным на данный момент причинам произошла утечка газового баллона в подсобном помещении с последующим возгоранием. В результате происшествия один мужчина скончался, – рассказали «КП-Саратов» в региональном следственном комитете.
Сейчас проводятся допросы руководства заведения, персонала, а также свидетелей произошедшего. Изымаются необходимые документы, назначена пожарно-техническая и судебно-медицинские экспертизы. Следствие намерено установить все обстоятельства происшествия и выявить виновных, из-за которых произошла трагедия.
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