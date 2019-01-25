Снег в Саратове: горожане толкают автобус

СЕГОДНЯ 08:08 2019-01-25T08:46:25+03:00

Он застрял на Тархова и не мог выехать из-за неочищенной дороги [видео]

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Саратовцы не могут уехать в различные районы города из-за транспортного коллапса, вызванного снегопадом.

Эй, ухнем!

- Жители Солнечного толкали автобус №53 на улице Тархова. Он застрял на нечищенной дороге. Однако саратовцы не сразу смогли спасти автобус из снежного плена, — сообщили «КП-Саратов» в соцсетях.

На 3 Дачной толпы народа не могут уехать на работу

Также утром 25 января полностью не ходили трамваи, а троллейбусы — с перебоями, службы такси перестали брать трубки. Остаются только маршрутки и автобусы. Так, на 3-й Дачной горожане штурмуют общественный транспорт, в автобус невозможно залезть, а маршрутки идут битком.

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