Под Саратовом наркокурьер врезался в бензовоз

5 Янв. 2019 2019-01-05T16:44:40+03:00

На поясе пострадавшего в ДТП с бензовозом нашли 2 кг наркотиков

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Уроженец Таджикистана, который утром 5 января врезался в бензовоз на Саратовской кольцевой автодороге, перевозил с собой наркотики.

Их обнаружили медики и сотрудники полиции, которые оказывали 39-летнему водителю ВАЗ-2114 и его 23-летнему пассажиру первую помощь на месте ДТП на 326 км трассы Р0228 у заправки «Столица».

Один из них хранил упаковку с предположительно наркотическим веществом у себя под одеждой на поясе. Общий вес пакета составил более 2 кг. Сейчас содержимое отправлено на экспертизу, сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Напомним, по предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом Scania. Как уточнили в областной ГИБДД, бензовоз был пустой, без топлива в цисцерне.

В результате столкновения прибывшими медиками «скорой» водитель ВАЗа и его 23-летний пассажир госпитализированы с различными травмами.