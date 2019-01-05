Под Саратовом наркокурьер врезался в бензовоз
Уроженец Таджикистана, который утром 5 января врезался в бензовоз на Саратовской кольцевой автодороге, перевозил с собой наркотики.
Их обнаружили медики и сотрудники полиции, которые оказывали 39-летнему водителю ВАЗ-2114 и его 23-летнему пассажиру первую помощь на месте ДТП на 326 км трассы Р0228 у заправки «Столица».
Один из них хранил упаковку с предположительно наркотическим веществом у себя под одеждой на поясе. Общий вес пакета составил более 2 кг. Сейчас содержимое отправлено на экспертизу, сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».
Напомним, по предварительным данным, водитель ВАЗ-2114 совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом Scania. Как уточнили в областной ГИБДД, бензовоз был пустой, без топлива в цисцерне.
В результате столкновения прибывшими медиками «скорой» водитель ВАЗа и его 23-летний пассажир госпитализированы с различными травмами.