Под Саратовом ВАЗ врезался в бензовоз

5 Янв. 2019 2019-01-05T13:01:20+03:00

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Около 10 утра 5 января в Саратовской области произошло ДТП с участием бензовоза

Авария случилась на 326 км трассы Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград возле развязки на перекрестке с автодорогой Калининск-Саратов.

По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ-2114 совершил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с бензовозом Scania, которым управлял 50-летний мужчина. Как уточнили в областной ГИБДД, бензовоз был пустой, без топлива в цисцерне.

В результате столкновения прибывшими медиками «скорой» водитель ВАЗа и его 23-летний пассажир госпитализированы с различными травмами.