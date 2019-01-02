Панков выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в авариях в Саратовской области

2 Янв. 2019 2019-01-02T13:52:47+03:00

Он напомнил не забывать об ответственности в первые дни нового года

Изменить размер текста: A A

Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост, в котором выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в авариях, произошедших в Саратовской области, а также в трагедии в Энгельсе.

- В праздничные дни часто снижается бдительность людей. Аварии на дорогах, трагедии из-за неправильного обращения с бытовым газом — трагические примеры этого. К сожалению, не стала исключением и наша область. Соболезнования всем погибшим и пострадавшим в авариях в Воскресенском и Саратовском районах, в Ершове, в трагедии в Энгельсе. Дорогие земляки, в первые дни нового года не забывайте об ответственности, берегите себя и близких, — написал Николай Панков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В канун Нового года в Энгельсе три человека погибли от угарного газа

Жертвами трагедии стали двое мужчин и женщина

(подробнее)

Четыре человека погибли после столкновения маршрутки и авто в Саратовской области

Еще трое пострадали

(подробнее)

В ДТП в Саратовской области скончался водитель ВАЗ-2110, ранена девочка

Рулевой иномарки и десятилетняя пассажирка «Жигулей» получили травмы и госпитализированы

(подробнее)