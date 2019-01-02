Панков выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в авариях в Саратовской области
Депутат Госдумы Николай Панков опубликовал в своем телеграм-канале «Пара слов» пост, в котором выразил соболезнования погибшим и пострадавшим в авариях, произошедших в Саратовской области, а также в трагедии в Энгельсе.
- В праздничные дни часто снижается бдительность людей. Аварии на дорогах, трагедии из-за неправильного обращения с бытовым газом — трагические примеры этого. К сожалению, не стала исключением и наша область. Соболезнования всем погибшим и пострадавшим в авариях в Воскресенском и Саратовском районах, в Ершове, в трагедии в Энгельсе. Дорогие земляки, в первые дни нового года не забывайте об ответственности, берегите себя и близких, — написал Николай Панков.
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