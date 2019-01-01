2019-01-01T19:59:02+03:00
Происшествия

В ДТП в Саратовской области скончался водитель ВАЗ 2110, ранена девочка

Управляющий иномаркой и 10 летняя пассажирка «жигулей» получили травмы и госпитализированы
Тимур Гадеев
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Сегодня на трассе в Ершовском районе произошло смертельное ДТП.

- По предварительным данным сегодня в 18:00 в Ершовском районе, на 159 километре автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград - Пристанное-Ершов-Озинки» столкнулись два автомобиля - ВАЗ 2110 и Nissan Qashqai, – рассказали «КП-Саратов» в региональном ГИБДД.

В результате аварии 42-летний водитель ВАЗа погиб на месте, водитель Nissan Qashqai и 10-летняя девочка - пассажир ВАЗа получили травмы и госпитализированы.

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