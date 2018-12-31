2018-12-31T21:14:49+03:00
Происшествия

В канун Нового года в Энгельсе три человека погибли от угарного газа

Жертвами трагедии стали двое мужчин и женщина
Ольга Муравлёва
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В Энгельсе Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом.

- ЧП случилось в двухэтажном доме на улице Студенческая. Он отапливался газом, предварительная причина инцидента — жильцы не открыли шибер стояка обогревателя. Прибывшие спасатели «Энгельс-Спаса» эвакуировали всех находившихся в здании, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».

Жертвами трагедии стали: 27 и 71-летний мужчины, а также 37-летняя женщина.

На месте работают оперативные службы, обстоятельства выясняются.

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