В канун Нового года в Энгельсе три человека погибли от угарного газа
Жертвами трагедии стали двое мужчин и женщина
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В Энгельсе Саратовской области три человека насмерть отравились угарным газом.
- ЧП случилось в двухэтажном доме на улице Студенческая. Он отапливался газом, предварительная причина инцидента — жильцы не открыли шибер стояка обогревателя. Прибывшие спасатели «Энгельс-Спаса» эвакуировали всех находившихся в здании, — сообщил специальный корреспондент «КП-Саратов».
Жертвами трагедии стали: 27 и 71-летний мужчины, а также 37-летняя женщина.
На месте работают оперативные службы, обстоятельства выясняются.