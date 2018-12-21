2018-12-21T19:56:07+03:00
Общество

В Саратове из-за аварии без тепла по-прежнему тысячи горожан

Энергетики обещают вернуть отопление к восьми утра
Екатерина СеменоваАлександр Уриевский
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Работы на месте аварииРаботы на месте аварииФото: Александр Уриевский
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На месте аварии на магистральном трубопроводе от ТЭЦ-5 в Саратове проходит экстренное совещание.

Как сообщил корреспондент КП-Саратов, туда прибыли мэр Михаил Исаев и главы администраций районов города.

Известно, что около 20 тыс. жителей живут в домах с отключенным отоплением. Также без тепла находятся 12 соцобъектов.

Сейчас подогнали автобусы для обогрева. Пять домов уже подключили к дренажу для того, чтобы те не разморозились, в остальных дежурят представители администраций районов. Люди за помощью пока не обращались.

Экстренное совещание на месте аварии Фото: Александр Уриевский

Экстренное совещание на месте аварииФото: Александр Уриевский

- Обещают к 6-8 утра войти в режим, — сообщает Михаил Исаев, глава города.

Напомним, накануне, 21 декабря, на пересечении улиц Зарубина и Мясницкая в Саратове произошло повреждение теплопровода. Энергетики «Т Плюс» начали ремонтные работы, но сегодня днём, уже во время заполнения системы теплоносителем, был выявлен новый порыв.

В связи с этим без тепла остались десятки домов в центре города. Прошло экстренное совещание в мэрии, чиновникам поручено организовать поквартирный обход, обеспечить семьи с детьми и пожилыми людьми обогревателями. Также не исключено введение режима ЧС.

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Экстренное совещание по вопросам отключения отопления на месте аварии в Саратове.

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