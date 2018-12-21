Обнаружено новое повреждение на теплопроводе в центре Саратова

СЕГОДНЯ 14:17 2018-12-21T14:17:02+03:00

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Саратовский филиал «Т Плюс» сообщает, что при восстановлении штатных параметров теплоснабжения многоквартирных домов от тепломагистрали на пересечении ул. Мясницкая и ул. Зарубина в Саратове в дома обнаружен еще один слабый участок трубопровода. В настоящее время энергокомпания усиленными темпами ведет работу по устранению данного дефекта. На объекте задействованы 3 бригады специалистов ТУТС Саратова и Центральной ремонтной службы, а также 12 единиц спецтехники.

Тепловой инспекцией Саратовского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» организован постоянный мониторинг температуры воздуха внутри помещений объектов, которые находятся в зоне ремонтных работ. Объекты, подключенные к участку теплотрассы, где это технически возможно, получают теплоноситель по резервной схеме.

Энергокомпания приносит извинения за доставленные неудобства. Работы будут вестись до их полного завершения. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов.