Возбуждено дело о длительном отключении тепла в Саратове

СЕГОДНЯ 16:14 2018-12-21T16:14:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Саратове прокуратуре взяла на контроль ход ликвидации аварии на теплосетях.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, внесено представление руководителю саратовского филиала «Т Плюс».

Кроме того, по факту слишком длительного отключения тепла возбуждено административное дело.

Напомним, накануне на магистрали от ТЭЦ-5 на пересечении улиц Мясницкая и Зарубина произошло повреждение. Работы были завершены утром 21 декабря, но оказалось, что порыв произошел еще на одном участке. В связи с этим жители четырех районов Саратова, около 20 тыс. человек, длительное время остаются без тепла.