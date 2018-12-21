Возбуждено дело о длительном отключении тепла в Саратове
Прокуратура контролирует ход восстановления отопления
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В Саратове прокуратуре взяла на контроль ход ликвидации аварии на теплосетях.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, внесено представление руководителю саратовского филиала «Т Плюс».
Кроме того, по факту слишком длительного отключения тепла возбуждено административное дело.
Напомним, накануне на магистрали от ТЭЦ-5 на пересечении улиц Мясницкая и Зарубина произошло повреждение. Работы были завершены утром 21 декабря, но оказалось, что порыв произошел еще на одном участке. В связи с этим жители четырех районов Саратова, около 20 тыс. человек, длительное время остаются без тепла.