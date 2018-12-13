2018-12-13T13:15:11+03:00
Происшествия

В Энгельсе началось рассмотрение дела против высокопоставленных полицейских

На заседании пришли их родственники и коллеги
Александр Уриевский
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В Энгельсе Саратовской области сегодня, 13 декабря, рассматривается дело в отношении задержанных сотрудников полиции.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов» из зала суда, процесс ведет судья Николай Почевалов.

Рассматривается вопрос о мере пресечения для руководителя отдела наркоконтроля полиции Энгельсского района, его зама и сотрудника отдела. Им вменяется совершение преступления по ч.3 ст. 286 пункты а, б. «Превышение должностных полномочий».

Старший следователь следственного отдела по Энгельсу СУ СКР Дмитрий Шевченко представляет сторону следствия.

Прокуратуру и обвинение представляет Иван Белов. В заседании участвуют родственники и коллеги задержанных правоохранителей.

Первым рассматривается вопрос о Владиславу Казимирову, руководителю отдела наркоконтроля. Ему уже предъявлено обвинение.

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