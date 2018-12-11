2018-12-12T09:11:22+03:00
Происшествия

СУ СКР: Подробности задержания высокопоставленных полицейских в Энгельсе

Руководство наркоконтроля подложило наркотики задержанным
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Кадр оперативной съемки задержания полицейскихКадр оперативной съемки задержания полицейских
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В Энгельсе трое сотрудников полиции подозреваются в превышении должностных полномочий.

Заявление об угрозах и вымогательствах на трех полицейских в Энгельсе, написал 25-летний местный житель. В числе подозреваемых оказались 34-летний начальник отдела по контролю за незаконным оборотом наркотиков МУ МВД РФ «Энгельсское» Владислав Казимиров, его 35-летний заместитель и 28-летний оперуполномоченный данного отдела.

После проверки заявления следователями регионального СКР совместно с сотрудниками УФСБ России по Саратовской области обвинения получили свое подтверждение.

Следственным отделом по Энгельсу СУ СК РФ по Саратовской области возбуждено уголовное о превышении должностных полномочий, совершенное с применением насилия и специальных средств.

- По версии следствия, 31 октября 2018 года трое полицейских на одной из улиц Энгельса остановили 25 и 24-летнего молодых людей. В ходе досмотра каких-либо запрещенных веществ обнаружено у них не было. Однако в мобильном телефоне одного из мужчин сотрудники полиции обнаружили адрес «тайниковой закладки» с наркотическим средством. Владелец телефона попросил полицейских вернуть ему «мобильный». В ответ на это они повалили его на землю, нанесли несколько ударов руками и ногами по голове и туловищу, после чего доставили в отдел полиции. В это время 24-летний мужчина смог убежать от злоумышленников. Затем по ориентирам, содержавшимся в изъятом телефоне, полицейские обнаружили «тайниковую закладку» наркотического средства, привезли ее в отдел полиции, где положили его в одежду 25-летнего мужчины. В дальнейшем данный наркотик в присутствии понятых был изъят в ходе личного досмотра и в отношении данного мужчины возбудили уголовное дело, — рассказали «КП-Саратов» в СУ СКР.

Все трое полицейских задержаны, решается вопрос о заключении их под стражу. Следствие продолжается.

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