В Энгельсе задержаны начальник отдела наркоконтроля полиции и его зам [видео]
Задержание полицейских в Энгельсе. Спецоперация УФСБ.
Во вторник, 11 декабря, в Саратовской области произошло очередное громкое задержание.
Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ, оперативники ведомства совместно с отделом собственной безопасности ГУ МВД провели спецоперацию по задержанию высокопоставленных сотрудников полиции.
В поле зрения силовиков попали начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Энгельсское» подполковник полиции, его заместитель и оперативный сотрудник. Предполагается, что они могут быть причастны к превышению должностных полномочий, насилию и угрозам в отношении граждан.
В отношении задержанных начата проверка, возбуждено уголовное дело.
В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области отметили, что проводится служебная проверка.
- Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, понесут наказание в соответствии с законодательством, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — рассказали в полиции.
Задержание полицейских в Энгельсе. Спецоперация УФСБ.