2018-12-12T09:06:38+03:00
Происшествия

В Энгельсе задержаны начальник отдела наркоконтроля полиции и его зам [видео]

Возбуждено уголовное дело по применению насилия и угрозах гражданам
Екатерина Семенова
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Задержание полицейских в Энгельсе. Спецоперация УФСБ.

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Во вторник, 11 декабря, в Саратовской области произошло очередное громкое задержание.

Как сообщили «КП-Саратов» в УФСБ, оперативники ведомства совместно с отделом собственной безопасности ГУ МВД провели спецоперацию по задержанию высокопоставленных сотрудников полиции.

В поле зрения силовиков попали начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков МУ МВД России «Энгельсское» подполковник полиции, его заместитель и оперативный сотрудник. Предполагается, что они могут быть причастны к превышению должностных полномочий, насилию и угрозам в отношении граждан.

В отношении задержанных начата проверка, возбуждено уголовное дело.

В пресс-службе ГУ МВД России по Саратовской области отметили, что проводится служебная проверка.

- Если вина сотрудников подтвердится, они будут уволены из органов внутренних дел, понесут наказание в соответствии с законодательством, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — рассказали в полиции.

Задержание полицейских в Энгельсе. Спецоперация УФСБ.

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