Предприниматели предложили мэру Саратова сократить количество «памятников псевдоархитектуры»

СЕГОДНЯ 15:41 2018-11-19T15:53:34+03:00

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Сегодня, 19 ноября, на совещании в мэрии города глава Саратова Михаил Исаев обсудил с общественниками, предпринимателями, блогерами и руководителями ответственных ведомств проблему восстановления объектов культурного наследия.

- Вся дискуссия происходит либо в медийном пространстве, либо в кабинетах чиновников. Если каждому объекту давать статус памятника, несмотря на экономические и другие реалии, мы можем законсервировать весь город. А ситуация при этом не изменится,- сообщил генеральный директор кинотеатра «Пионер» Алексей Колесников.

Михаил Волков

- Есть здания, которые представляют из себя руины, в них ничего не происходит. Это Московская,19, 21. Мы не можем принять какие-то меры к исправлению ситуации, поскольку ограничены действующим законодательством и средствами. А бывшее здание гостиницы «Россия» находится рядом с проезжей зоной, представляя опасность для горожан,- сообщил бизнесмен Михаил Волков.

- Я занимаюсь домом № 20 на улице Кирова с 1996 года, делал проект по нему 11 лет. В 2016-м я прошел все экспертизы, проект утвердили, но закон о двухсотметровой зоне заморозил проект, — подчеркнул предприниматель Андрей Табояков.

Предприниматель Александр Баранов высказался о том, что в Саратове пора сносить «гнилушки» и сократить «количество памятников псевдоархитектуры».

- Я говорю о «потемкинских фасадах». Нужно понимать что есть «гнилушки», которые уничтожены изнутри, — считает Баранов. По его мнению эти здания лучше отдать предпринимателям, сказав, сколько этажей построить, как отремонтировать.

Блогер Владимир Лешуков рассказал о необходимости восстановить утраченные архитектурные элементы и шатровые башни на доме Зыбина, вазонов у дома Андрея Бендера.

Владимир Лешуков предложил отдавать объекты культурного наследия бизнесменамФото: Дарья Вострикова

- Можно спасать объекты культурного наследия, сдавая их в аренду. В Москве таким образом спасли 20 обьектов. Нужно разрешить использовать для реставрации фонд капремонта, как в 2016 году, — предложил Владимир Лешуков.

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